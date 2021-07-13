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Капитан сборной Италии Кьеллини посвятил победу на Евро-2020 покойному Астори

  /   Обновлено: 13 июля 2021 11:53
Евро 2020
Капитан сборной Италии Кьеллини посвятил победу на Евро-2020 покойному Астори
Global Look Press  /  Alfredo Falcone/LaPresse

Рим, 13 июля. Джорджио Кьеллини посвятил победу сборной Италии на 16-м чемпионате Европы по футболу ушедшему из жизни защитнику «Фиорентины» Давиде Астори.

Капитан итальянской национальной команды Джорджио Кьеллини во время пресс-конференции в присутствии президента страны Серджо Маттареллы заявил, что посвящает победу на Евро-2020 Давиде Астори и миллионам соотечественников. Об этом пишет Football Italia.

«Мы хотели бы, чтобы он был здесь с нами, он всегда присутствует в мыслях и сердцах тех, кто его встречал», — отметил Кьеллини.

Сборная Италии второй раз в истории стала чемпионом Европы по футболу. В финале турнира, который проходил с 11 июня по 11 июля, команда Роберто Манчини победила Англию.

Ранее полузащитник сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук привился от коронавируса. Об этом футболист сообщил подписчикам в соцсетях.

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футбол италия евро-2020 астори кьеллини
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