Капитан сборной Италии Кьеллини посвятил победу на Евро-2020 покойному Астори

Рим, 13 июля. Джорджио Кьеллини посвятил победу сборной Италии на 16-м чемпионате Европы по футболу ушедшему из жизни защитнику «Фиорентины» Давиде Астори.

Капитан итальянской национальной команды Джорджио Кьеллини во время пресс-конференции в присутствии президента страны Серджо Маттареллы заявил, что посвящает победу на Евро-2020 Давиде Астори и миллионам соотечественников. Об этом пишет Football Italia.

«Мы хотели бы, чтобы он был здесь с нами, он всегда присутствует в мыслях и сердцах тех, кто его встречал», — отметил Кьеллини.

Сборная Италии второй раз в истории стала чемпионом Европы по футболу. В финале турнира, который проходил с 11 июня по 11 июля, команда Роберто Манчини победила Англию.

Ранее полузащитник сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук привился от коронавируса. Об этом футболист сообщил подписчикам в соцсетях.