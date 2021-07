Эксперт объяснил, почему Байден не спешит поддержать протесты на Кубе

Бывший глава Госдепа США Майк Помпео в эфире телеканала FoxNews призвал администрацию Джо Байдена вмешаться в ситуацию на Кубе.

Помпео раскритиковал Белый дом за «нежелание оказать поддержку протестующим кубинцам». Экс-госсекретарь выразил уверенность, что причиной массовых народных выступлений на острове стала не тяжелая гуманитарная ситуация, усугубленная пандемией и американскими санкциями, а недовольство людей правлением местной компартии.

«Коммунистический диктат этого руководства испортили им жизнь. Вы видите, как они машут — не только кубинскими флагами, но и американскими флагами... это люди, которые понимают. Если вы видели кого-нибудь во Флориде, кто покинул Кубу — тех изгнанников, которые сейчас живут в Америке, — они знают свободу, они знают ее реальность, они знают ее преимущества, они знают, почему это важно для их души и их кошелька... это все, о чем просит кубинский народ. Речь идет не о коронавирусе, и не об американском заговоре. Речь идет о том, что кубинский народ требует, чтобы его руководство коренным образом изменило политику», — сказал Помпео.

Помпео: Угроза для всего мира

В своем Twitter бывший госсекретарь заявил, что США сейчас необходимо «продемонстрировать свое лидерство» и «поддержать свободолюбивый народ Кубы».

«Правительство Кубы является угрозой для всего мира и для собственного народа. Когда я был Госсекретарем, я объявил Кубу государством-спонсором терроризма, и мы ввели санкции. Теперь надо явно показать лидерство Америки: мы поддерживаем свободолюбивый народ Кубы!» — объявил Помпео.

The Cuban government poses a threat to the world and its own people. As your Secretary of State, I designated it a state sponsor of terrorism, and we implemented sanctions. Now, American leadership must be clear: we stand with the freedom-loving people of Cuba. #SOSCuba — Mike Pompeo (@mikepompeo) July 12, 2021

В то же время президент Байден и его администрация стараются дистанцироваться от происходящих на Кубе событий, ограничиваясь общими заявлениями о праве граждан на мирный протест и недопустимости применения насилия в отношении демонстрантов.

«Мы поддерживаем народ Кубы, который храбро отстаивает свои фундаментальные и всеобщие права и требуют свободы и спасения от трагической хватки пандемии и десятилетий репрессий и экономических страданий», — гласит официальное заявление хозяина Белого дома.

We stand with the Cuban people as they bravely assert their fundamental and universal rights, and as they all call for freedom and relief from the tragic grip of the pandemic and from the decades of repression and economic suffering. https://t.co/KGY3MFfsw0 — President Biden (@POTUS) July 12, 2021

Блинкен: США не при чем

В ходе пресс-конференции действующий госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что США «не имеют никакого отношения» к акциям гражданского неповиновения, проходящим в Гаване и других городах страны.

«Для кубинского режима будет серьезной ошибкой интерпретировать то, что происходит в десятках городов острова как результат действий США. Это говорит о том, что они просто не слышат голоса людей», — заявил Блинкен.

Blinken on Cuba: "It would be a grievous mistake for the Cuban regime to interpret what is happening in dozens of towns and cities [across Cuba] as a result or product of anything the United States has done." — John Hudson (@John_Hudson) July 12, 2021

По его мнению, акции протеста, вспыхнувшие на Кубе в воскресенье, связаны с дефицитом товаров первой необходимости и неспособностью правительства президента Мигеля Диас-Канеля обеспечить жителей острова вакциной от COVID-19.

Global Look Press / Joaquin Hernandez / Xinhua

Своим видением разницы подходов к кубинскому вопросу среди республиканцев и демократов с редакцией ФАН поделился директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Он считает, что заявления, исходящие от лидеров обеих партий, рассчитаны прежде всего на американскую аудиторию.

«Надо понимать, что это разные электоральные группы. Республиканцы ориентируются на старое поколение кубинских иммигрантов, в том числе на тех, кто не принял сделку Обамы с кубинскими властями. Демократы ориентируются на более молодое поколение и, собственно, демократический электорат гораздо более левый. Поэтому логика здесь очевидна», — говорит эксперт.

commons.wikimedia.org / Туганова Юлия

Американист считает, что нежелание Байдена более активно вмешиваться в дела соседнего государства во многом связаны с проблемами внутри Соединенных Штатов и необходимостью выполнять предвыборные обещания.

«Байден сегодня ориентирован скорее на экономические реформы, на то, чтобы раскачать экономику. Они только вывели войска из Афганистана и какие-то дополнительные военные операции абсолютно не нужны. Конечно, демократы хотели бы видеть на Кубе смену режима — но с минимальными для них затратами», — считает аналитик.

Вместе с тем кубинцам не стоит ожидать ренессанса отношений с США, который наблюдался во времена правления Барака Обамы, несмотря на то, что Байдена считают его преемником. Нынешний внешнеполитический курс Штатов скорее можно сравнивать с политикой времен Дональда Трампа.