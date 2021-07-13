«Поговорили о важных вещах»: Зеленский оценил переговоры с Меркель

Киев, 13 июля. Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Длительность встречи составила более четырех часов, отметил украинский лидер. Во время первой части переговоров лидеры пообщались в формате тет-а-тет.

По словам Зеленского, во второй части встречи, которая прошла после общения с представителями СМИ, стороны поговорили о «важных вещах».

Ранее сообщалось, что Меркель пообещала обсудить тему "Северного потока — 2" с президентом США Джо Байденом.