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«Поговорили о важных вещах»: Зеленский оценил переговоры с Меркель

  /   Обновлено: 13 июля 2021 11:52
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Политика
«Поговорили о важных вещах»: Зеленский оценил переговоры с Меркель
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 13 июля. Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Длительность встречи составила более четырех часов, отметил украинский лидер. Во время первой части переговоров лидеры пообщались в формате тет-а-тет.

По словам Зеленского, во второй части встречи, которая прошла после общения с представителями СМИ, стороны поговорили о «важных вещах».

Ранее сообщалось, что Меркель пообещала обсудить тему "Северного потока — 2" с президентом США Джо Байденом.

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украина меркель зеленский германия
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