Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 12:37
12:35
Шоу-бизнес
Потерявшей дом экс-жене Аршавина не хватает денег на операцию по спасению жизни
12:34
Происшествия
Вооруженный петербуржец попросил у прохожих закурить и заявил на них в полицию
12:33
Спорт
Руководство ПСЖ готово завершило сделку по переходу Доннаруммы
12:32
Общество
В Хабаровске волонтеры спасли мужчину, находившегося в поле без еды и воды
12:32
Происшествия
Житель Нижневартовска «изгнал дьявола» из тела товарища с помощью ножей
12:31
Армия
Политолог Злобин предупредил о скрытой угрозе маневров НАТО на Украине
12:30
Весь мир
Количество смертных приговоров в Бахрейне выросло на 600% за 10 лет
12:27
Армия
19FortyFive: новейшая российская пушка вызвала ужас у американских военных
12:25
Происшествия
Пропавшего менеджера завода нашли в психбольнице на севере Петербурга
12:25
Экономика
Офисный рынок Москвы демонстрирует рекордный рост
Все новости

Минобороны РФ задействовало военную авиацию для борьбы с лесными пожарами в Якутии

  /   Обновлено: 13 июля 2021 11:49
Армия
Минобороны РФ задействовало военную авиацию для борьбы с лесными пожарами в Якутии
flickr.com  /  @bertknot

Якутск, 13 июля. Минобороны РФ оказывает активную помощь Якутии, где резко обострилась пожароопасная обстановка, заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, по поручению президента РФ Владимира Путина армейская авиация работает в тесном взаимодействии с местными администрациями для борьбы с лесными пожарами.

«В Якутию направлены самолеты Ил-76, оборудованные специальными выливными приборами, которые в настоящее время приступили к тушению пожаров», — рассказал министр.

Он также отметил, что военная авиация на сегодняшний день выполнила более 37 рейсов и вылетов на очаги возгораний.

Ранее сообщалось, что пять очагов природных пожаров на территории Якутии находятся на особом контроле у региональных экстренных служб. Эти места распространения открытого огня приближены к ряду населенных пунктов.

Вернуться назад

минобороны рф пожары авиация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru