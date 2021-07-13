Минобороны РФ задействовало военную авиацию для борьбы с лесными пожарами в Якутии

Якутск, 13 июля. Минобороны РФ оказывает активную помощь Якутии, где резко обострилась пожароопасная обстановка, заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, по поручению президента РФ Владимира Путина армейская авиация работает в тесном взаимодействии с местными администрациями для борьбы с лесными пожарами.

«В Якутию направлены самолеты Ил-76, оборудованные специальными выливными приборами, которые в настоящее время приступили к тушению пожаров», — рассказал министр.

Он также отметил, что военная авиация на сегодняшний день выполнила более 37 рейсов и вылетов на очаги возгораний.

Ранее сообщалось, что пять очагов природных пожаров на территории Якутии находятся на особом контроле у региональных экстренных служб. Эти места распространения открытого огня приближены к ряду населенных пунктов.