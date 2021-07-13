Соседов объяснил иск Костюшкина к Монеточке из-за плагиата

Москва, 13 июля. Певец Стас Костюшкин хочет заработать денег на исполнительнице Монеточке, обвинив ее в плагиате. Такое мнение высказал музыкальный критик Сергей Соседов.

Он убежден, что Монеточка не воровала трек у бывшего солиста группы «Чай вдвоем». По его мнению, 23-летняя певица спародировала песню «Женщина, я не танцую».

«Плагиат — это когда она бы свою песню представляла бы как новую и выдавала за свою, а эту она не выдает за свою, она совершенно четко говорит: «Я взяла песню и делаю пародию на нее». Придумали какие-то слова, где-то там повторы, это чистая пародия», — объяснил музыкальный критик в разговоре с «Лайфом».

Соседов напомнил, что пародии были популярны в девяностые и советское время. Очень часто исполнители переделывали слова, но было понятно, что это пародия, подчеркнул критик. Он предположил, что артист хочет «содрать» с певицы деньги за использование своей музыки.

В разговоре с ФАН адвокат музыканта Роман Лалаян раскрыл подробности иска к Монеточке. Противостояние исполнителей идет уже год. Все это время представители Костюшкина пытались найти компромисс, но столкнулись с жесткими ответами.