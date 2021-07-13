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Зеленский потребовал гарантии для Украины после запуска «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 13 июля 2021 11:50
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Политика
Зеленский потребовал гарантии для Украины после запуска «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Берлин, 13 июля. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал для страны гарантий сроком на 10—15 лет после запуска газопровода «Северный поток — 2».

Политик ранее прибыл в Германию для переговоров с канцлером Ангелой Меркель. Президент Украины намеревался обсудить вопрос российско-европейского газопровода. Зеленский потребовал гарантии «нормального газоснабжения» после запуска «СП-2» для Украины.

Зеленский планировал добиться остановки строительства проекта на переговорах с Меркель. Глава Украины прибыл в Берлин 11 июля и встретился с президентом ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайером.

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украина зеленский сп-2
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