Зеленский потребовал гарантии для Украины после запуска «Северного потока — 2»

Берлин, 13 июля. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал для страны гарантий сроком на 10—15 лет после запуска газопровода «Северный поток — 2».

Политик ранее прибыл в Германию для переговоров с канцлером Ангелой Меркель. Президент Украины намеревался обсудить вопрос российско-европейского газопровода. Зеленский потребовал гарантии «нормального газоснабжения» после запуска «СП-2» для Украины.

Зеленский планировал добиться остановки строительства проекта на переговорах с Меркель. Глава Украины прибыл в Берлин 11 июля и встретился с президентом ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайером.