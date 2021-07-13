Индексы Мосбиржи и РТС растут на открытии торгов

Москва, 13 июля. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов, свидетельствуют данные утренней торговой сессии.

Так, по состоянию на 10:00 по московскому времени, индекс Мосбиржи вырос на 0,33% и достиг 3888,32 пункта. Что касается РТС, то индекс поднялся на 0,65% — до 1650,95 пункта. К 10:20 по Москве показатели замедлили рост: индекс Мосбиржи рос до 3880,46 пункта, а РТС — до 1648,04 пункта.

Цена сентябрьского фьючерса североморской марки нефти Brent выросла до 75,45 доллара за «бочку» на лондонской бирже ICE. Техасская нефть WTI, в свою очередь, торгуется на уровне 74,39 доллара за баррель.

Ценные бумаги американской компании Virgin Galactic подорожали в первую минуту после открытия сессии Мосбиржи. Рост составил 9,4%.