Шойгу рассказал о завершении подготовки к реконструкции Восточного участка БАМа

Москва, 13 июля. Подготовка материально-технической базы к реконструкции Восточного участка Байкало-Амурской магистрали (БАМ) завершена. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ отметил, что в данный момент группировка российских сил развернута в полном составе. Она насчитывает 1038 человек и более 693 единиц военной и специальной техники.

«Подготовка материально-технической базы уже завершена», — уточнил Шойгу.

Военнослужащие навели четыре технологические паромные переправы для провоза техники. Кроме этого, от леса очищена полоса протяженностью почти 15 км, а также отсыпано почти 18 км временных дорог.

Шойгу напомнил, что Минобороны вместе с Российскими железными дорогами продолжают подготовку к реконструкции Восточного участка Байкало-Амурской магистрали. Общая протяженность маршрута составит 339 км.

Ранее сообщалось, что российские военные с 5 апреля 2021 года приступили к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали. В реконструкции принимают участие подразделения 5-й отдельной бригады железнодорожных войск России.