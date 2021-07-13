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«У вас еще терпимо»: Лукашенко сравнил погоду в Минске и Петербурге

  /   Обновлено: 13 июля 2021 11:43
Политика
«У вас еще терпимо»: Лукашенко сравнил погоду в Минске и Петербурге
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Санкт-Петербург, 13 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал визит к российскому лидеру Владимиру Путину с комплимента в адрес погоды в Санкт-Петербурге.

Лукашенко сравнил летнюю жару в Северной столице и Минске и пришел к выводу, что погода в Петербурге отличная. В Минске дела обстоят намного хуже.

«У вас еще терпимо. У нас совсем невыносимо! У нас уже утром в восемь было +30 в тени!» — пожаловался белорусский лидер в опубликованном БелТА видео.

В Петербурге Лукашенко намерен провести с Путиным переговоры. В программу встречи входит обсуждение как двустороннего сотрудничества Москвы и Минска, так и проблем актуальной международной повестки.

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погода путин россия белоруссия лукашенко
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