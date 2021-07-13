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Минобороны РФ дополнительно выделило 350 коек в регионах для борьбы с COVID-19

  /   Обновлено: 13 июля 2021 11:42
Армия
Минобороны РФ дополнительно выделило 350 коек в регионах для борьбы с COVID-19
Федеральное агентство новостей

Москва, 13 июля. Министерство обороны России дополнительно выделило 350 коек в регионах страны в рамках борьбы с распространением COVID-19, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, министерство продолжает содействовать субъектам РФ в противодействии коронавирусной инфекции. В этой связи им было выделено свыше 350 коек, а также передано 60,5 тонны кислорода.

«Этот вопрос находится на особом контроле», — подчеркнул Шойгу.

Он также напомнил, что в 2020 году силами оборонного ведомства были построены 16 многофункциональных медицинских центров, где оказывается помощь, в том числе, местным жителям.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации в России. Теперь поставлена задача достичь уровня коллективного иммунитета не менее 80-90%.

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