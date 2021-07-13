Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 12:36
12:35
Шоу-бизнес
Потерявшей дом экс-жене Аршавина не хватает денег на операцию по спасению жизни
12:34
Происшествия
Вооруженный петербуржец попросил у прохожих закурить и заявил на них в полицию
12:33
Спорт
Руководство ПСЖ готово завершило сделку по переходу Доннаруммы
12:32
Общество
В Хабаровске волонтеры спасли мужчину, находившегося в поле без еды и воды
12:32
Происшествия
Житель Нижневартовска «изгнал дьявола» из тела товарища с помощью ножей
12:31
Армия
Политолог Злобин предупредил о скрытой угрозе маневров НАТО на Украине
12:30
Весь мир
Количество смертных приговоров в Бахрейне выросло на 600% за 10 лет
12:27
Армия
19FortyFive: новейшая российская пушка вызвала ужас у американских военных
12:25
Происшествия
Пропавшего менеджера завода нашли в психбольнице на севере Петербурга
12:25
Экономика
Офисный рынок Москвы демонстрирует рекордный рост
Все новости

Зеленский заявил о готовности защищать национальные сообщества Украины

  /   Обновлено: 13 июля 2021 11:41
Политика
Зеленский заявил о готовности защищать национальные сообщества Украины
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Берлин, 13 июля. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что власти страны будут защищать все национальные сообщества, которые сейчас есть в государстве.

Украинский лидер высказался об этом в ходе выступления.

Ранее президент России Владимир Путин в своей статье заявил, что на Украине идет речь о принудительной смене национальной идентичности. Он назвал отвратительным, что русских на Украине заставляют отречься от своих корней и убеждают, что наши страны являются врагами, что совершенно не так. Путин заявил, что воспринимает возникшую между Россией и Украиной «стену» как большую общую беду.

Сенатор Совфеда Константин Косачев указал на основной посыл статьи Путина об Украине. По словам политика, статья является «блестящей».

Вернуться назад

украина Киев зеленский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru