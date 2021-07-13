Зеленский заявил о готовности защищать национальные сообщества Украины

Берлин, 13 июля. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что власти страны будут защищать все национальные сообщества, которые сейчас есть в государстве.

Украинский лидер высказался об этом в ходе выступления.

Ранее президент России Владимир Путин в своей статье заявил, что на Украине идет речь о принудительной смене национальной идентичности. Он назвал отвратительным, что русских на Украине заставляют отречься от своих корней и убеждают, что наши страны являются врагами, что совершенно не так. Путин заявил, что воспринимает возникшую между Россией и Украиной «стену» как большую общую беду.

Сенатор Совфеда Константин Косачев указал на основной посыл статьи Путина об Украине. По словам политика, статья является «блестящей».