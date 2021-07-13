Ничего хорошего: жена Мамонова прокомментировала состояние артиста

Москва, 13 июля. Известный российский актер и музыкант Петр Мамонов находится в крайне тяжелом состоянии. Сведения о здоровье артиста сообщила его жена Ольга Мамонова.

Супруга основателя группы «Звуки Му» подтвердила тяжесть его состояния в эксклюзивном комментарии ФАН. Мамонов находится в искусственной коме.

«Ничего хорошего... Его в медикаментозный сон отправили целиком и целиком на ИВЛ», — рассказала Мамонова.

Прошло больше двух недель с тех пор, как артист попал в больницу с коронавирусом нового типа. По словам Мамоновой, состояние ее мужа не улучшается. Врачи отменяют все лекарства, но вывести музыканта из медикаментозного сна пока не могут.