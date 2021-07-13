Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 12:36
12:35
Шоу-бизнес
Потерявшей дом экс-жене Аршавина не хватает денег на операцию по спасению жизни
12:34
Происшествия
Вооруженный петербуржец попросил у прохожих закурить и заявил на них в полицию
12:33
Спорт
Руководство ПСЖ готово завершило сделку по переходу Доннаруммы
12:32
Общество
В Хабаровске волонтеры спасли мужчину, находившегося в поле без еды и воды
12:32
Происшествия
Житель Нижневартовска «изгнал дьявола» из тела товарища с помощью ножей
12:31
Армия
Политолог Злобин предупредил о скрытой угрозе маневров НАТО на Украине
12:30
Весь мир
Количество смертных приговоров в Бахрейне выросло на 600% за 10 лет
12:27
Армия
19FortyFive: новейшая российская пушка вызвала ужас у американских военных
12:25
Происшествия
Пропавшего менеджера завода нашли в психбольнице на севере Петербурга
12:25
Экономика
Офисный рынок Москвы демонстрирует рекордный рост
Все новости

В России заразились коронавирусом еще 24 702 человека

  /   Обновлено: 13 июля 2021 11:43
Общество
В России заразились коронавирусом еще 24 702 человека
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 13 июля. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 24 702 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические признаки заболевания отсутствовали у 11,7% из них. Зарегистрировано 780 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 19 566 пациентов.

Россиянам ранее напомнили правила возвращения из зарубежных государств на фоне пандемии коронавируса. По прибытии в страну необходимо сдать ПЦР-тест на наличие инфекции, если отсутствуют сертификат о вакцинации или справка о ранее перенесенной болезни. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Вернуться назад

россия коронавирус оперштаб
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru