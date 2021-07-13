В России заразились коронавирусом еще 24 702 человека

Москва, 13 июля. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 24 702 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические признаки заболевания отсутствовали у 11,7% из них. Зарегистрировано 780 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 19 566 пациентов.

Россиянам ранее напомнили правила возвращения из зарубежных государств на фоне пандемии коронавируса. По прибытии в страну необходимо сдать ПЦР-тест на наличие инфекции, если отсутствуют сертификат о вакцинации или справка о ранее перенесенной болезни. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.