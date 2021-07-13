Мизулина назвала опасной интернет-поддержку «казанского стрелка» молодежью в России

Деструктивный контент в интернете, связанный с фигурой Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, распространяется по таким же шаблонам, как и в США после «колумбайнов». Об этом ФАН заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, комментируя сбор средств на помощь Галявиеву через Telegram-канал и его поддержку в TikTok среди подростков.

Специалист подчеркнула, что вся активность вокруг персоны Галявиева, которая сейчас происходит в детской и подростковой среде, особенно на платформе TikTok, говорит лишь о том, насколько деструктивный контент в социальных сетях может быть вирусным и заразным. По словам Екатерины Мизулиной, это очередное подтверждение опасности такого рода информации.

«По мнению экспертов, у многих детей, которые пользуются сейчас социальными сетями, присутствует клиповое мышление, — сообщила собеседник агентства. — Информацию они воспринимают достаточно поверхностно, краткосрочно и так же ее распространяют. Поэтому многие дети часто не задумываются о том, что они постят в социальных сетях, какие действия они совершают, если в данном случае мы говорим про сбор средств».

Мизулина обратила внимание, что деструктивный контент, связанный с движением «колумбайн», распространяется по определенным шаблонам.

«Все ребята, которые нападали на школы, как в США, так и в России, автоматически становились некими героями в этой среде, — обратила внимание эксперт. — Их идеализируют, их делают кумирами, видео с ними начинают массово распространяться, как мы видим в ситуации с Ильназом. Девочки считают, что нападавшие на школу, — это симпатичные ребята, их романтизируют, а парни — героизируют их. Ничего нового в отношении Ильназа Галявиева не произошло, просто сейчас это носит более широкий масштаб, поскольку TikTok дает дополнительные возможности для распространения информации более быстрыми методами».

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Директор Лиги безопасного интернета напомнила, что абсолютно аналогичная ситуация была и с Владиславом Росляковым, который напал на керченский техникум, и со «стрелком из Ивантеевки».

«Так же героизировали американских стрелков, — заметила Мизулина. — Дети начинали интересоваться их дневниковыми записями и тем, какие у них были музыкальные и литературные интересы. Они начинали копировать их образ, носить такую же одежду. Даже если посмотреть на российских стрелков, можно увидеть, как они скопировали американскую модель».

Эксперт добавила, что распространение такого деструктивного контента — достаточно опасная тенденция, потому что из большого количества детей может всегда найтись несколько, кто, к сожалению, захочет повторить эти страшные вещи. Эксперт уверена, что движение школьных расстрелов нужно признавать террористическим.

«Мы ждем такого решения от правоохранительных органов, чтобы запретить всю атрибутику и идеологию этого течения, — заявила Мизулина. — А идеология у него достаточно глубокая, и она агрессивно распространяется в детской среде. Мониторя аккаунты, где распространяется информация о скулшутинге, с начала года, еще до казанской трагедии, мы видели, что в комментариях достаточно часто присутствовали граждане, которые провоцировали детей на совершение определенных действий. Самое опасное, что в эту аудиторию всегда приходят лица, которые пытаются спровоцировать новые трагедии».

Напомним, что вооруженное нападение на казанскую школу было совершено 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев пришел в гимназию и открыл огонь по людям. В результате ЧП погибли девять человек, 23 получили ранения. Подозреваемый находится под арестом. Ему грозит пожизненный срок.