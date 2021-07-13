Липецкий зоопарк проводит масштабную реконструкцию вольеров для животных

Липецк, 13 июля. В зоопарке Липецка проводят большую реконструкцию. Там расширяют вольеры, обновляют террариум и пруд.

Липецкий зоопарк находится на финальной стадии работ по реконструкции. Для отдыхающих установят скамейки, а в центре водоема для птиц поставят фигуру тиранозавра.

Изменения коснулись и вольеров для животных. Для содержания хищных кошек по новым правилам загоны должны быть около 100 квадратных метров. Также увеличили террариумы для крокодилов, черепах и змей. Естественную среду обитания животных воссоздают с помощью металла и полимербетона. Последние работы планируют завершить к середине сентября.

Домашний верблюд Чирчик был спасен сотрудниками белгородского зоопарка, сообщал ФАН. Они увидели в социальных сетях фото сильно истощенного животного.