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Липецкий зоопарк проводит масштабную реконструкцию вольеров для животных

  /   Обновлено: 13 июля 2021 11:28
Общество
Липецкий зоопарк проводит масштабную реконструкцию вольеров для животных
Невские Новости  /  Анна Карпова

Липецк, 13 июля. В зоопарке Липецка проводят большую реконструкцию. Там расширяют вольеры, обновляют террариум и пруд.

Липецкий зоопарк находится на финальной стадии работ по реконструкции. Для отдыхающих установят скамейки, а в центре водоема для птиц поставят фигуру тиранозавра.

Изменения коснулись и вольеров для животных. Для содержания хищных кошек по новым правилам загоны должны быть около 100 квадратных метров. Также увеличили террариумы для крокодилов, черепах и змей. Естественную среду обитания животных воссоздают с помощью металла и полимербетона. Последние работы планируют завершить к середине сентября.

Домашний верблюд Чирчик был спасен сотрудниками белгородского зоопарка, сообщал ФАН. Они увидели в социальных сетях фото сильно истощенного животного.

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