Шойгу: в Минобороны РФ готовят план освобождения верфей от устаревшего имущества

Москва, 13 июля. В Министерстве обороны России ведут разработку дорожной карты по распоряжению имуществом, которое находится на судостроительных заводах, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Министр обсудил план освобождения судостроительных предприятий от устаревшего имущества во вторник на селекторном совещании. По его словам, на верфях находится более 19 000 единиц материальных и технических средств. Разрабатываемая в данный момент дорожная карта предусматривает организацию распоряжения этим имуществом до конца 2022 года. Глава оборонного ведомства отметил, что оно больше не имеет перспектив применения в Вооруженных силах.

«Освобождаясь от устаревшей собственности, предприятия снижают затраты на ее хранение, высвобождают производственные площади для выполнения заданий государственного оборонного заказа. При этом особенно важно, что утилизация отходов производства положительно сказывается на экологии», — подчеркнул Шойгу.

Ранее сообщалось, что регионы России получили от военных 55 тонн медицинского кислорода. В военном ведомстве указали, что кислород был передан в российские города по указанию министра обороны Сергея Шойгу.

Минобороны России объявило о проведении внезапных масштабных учений дальней авиации с аэродромов по всей России. Об этом сообщил телеканал «Царьград«.