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Принц Гарри познакомил Меган Маркл с самым близким ему членом королевской семьи

Шоу-бизнес
Принц Гарри познакомил Меган Маркл с самым близким ему членом королевской семьи
Pr Scr youtube.com  /  CBS

Многие из поклонников королевской семьи считают, что разногласия между принцами Гарри и Уильямом, произошли из-за неожиданного романа младшего брата с Меган Маркл. Стоит отметить, что Уильям узнал об этом намного раньше. Но будущий наследник престола был не первым, кому Гарри рассказал о своих отношениях. Многим такое решение стало понятным, и они объяснили его возможными опасениями, которые могли появиться в голове у принца, пишет Marie Claire

Неофициальная биография герцога и герцогини Сассекских под интересным названием «В поисках свободы» описывает подробно описывает данную историю. Там говорится, что внук королевы познакомил возлюбленную с тем, кому мог безоговорочно доверять. Отмечается, что речь не идет о его старшем брате.

Авторы книги Омид Скоби и Кэролайн Дюран считают, что Гарри в качестве своего конфидента выбрал принцессу Евгению. Они с детства очень близки и всегда доверяют друг другу самое сокровенное.

Евгения выступала в роли доверенного лица Гарри в любовных вопросах долгие годы.

«Он не только безоговорочно ей доверял, его друзья также говорили, что она дает отличные советы и всегда была «сверхмудрой» для своих лет», — писали Скоби и Дюран.

В июле 2016 года, по мнению авторов книги, Гарри и Меган уже были на нескольких двойных свиданиях, где также присутствовала и кузина принца. Парами молодые люди отправились на костюмированную вечеринку в честь Хэллоуина в Торонто. Это случилось за ночь до того, как все узнали об отношениях Гарри и Меган.

Авторы книги «В поисках свободы» также отметили, что дружеские отношения кузенов являются логичным продолжением близкой дружбы их матерей — принцессы Дианы и герцогини Сары. Невестки часто проводили каникулы вместе с детьми. В конце 1980-х Уэльских и Йоркских называли «великолепной четверкой».

Гарри и Евгения сыграли свои свадьбы с перерывом в несколько месяцев. Кузен позаботился, чтобы ее мать, Cара Фергюсон — герцогиня Йоркская, которая долгое время не считалась членом королевской семьи и не приглашалась на торжественные мероприятия Виндзоров, смогла попасть к ним на свадьбу. 

Ранее сообщалось, как принц Гарри и Меган Маркл были на содержании у королевской семьи после переезда. 

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