Выйти из состава Евросоюза и наладить сотрудничество с нашей страной Германии не позволят ни США, ни сама мировая экономическая система. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политик, экс-сенатор и руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Эксперт оценил недавнее заявление сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла о том, что Берлину следует покинуть ЕС и создать с Россией «новое европейское пространство».

«В Германии есть люди, особенно находящиеся в оппозиции к действующей власти, которые начинают осознавать и открыто говорят о том, что контакты с Россией в нынешних, достаточно свободных экономических взаимоотношениях контрпродуктивны. Это не выгодно никому. Тем более санкционная политика ничего не дала», — сообщил экс-сенатор.

Франц Клинцевич также указал на то, что усилия недоброжелателей привели к обратному эффекту.

«Россия становится только более серьезным субъектом с абсолютно полным суверенитетом. Если раньше были какие-то договорные обязательства, через которые на нас могли влиять, то сегодня Россию от них освобождают. Наша страна становится более самостоятельной», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он добавил, что не склонен воспринимать заявление Тино Крупаллы всерьез.

«То, что сказал этот политик, — предвыборный популизм. Запад не даст Германии выйти из Евросоюза и создать с Россией «новое европейское пространство». Это приведет к полному разрушению ЕС. Мировая экономическая система также не позволит Берлину так манипулировать серьезными финансовыми институтами», — подытожил руководитель Российского союза ветеранов Афганистана.

Ранее в беседе с ФАН Франц Клинцевич прокомментировал выход на платформе Netflix документального фильма «Как стать тираном». Наряду с Адольфом Гитлером и Саддамом Хусейном в картину включена фигура и Иосифа Сталина.