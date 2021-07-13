Членов запрещенной организации осудили за экстремизм в Тульской области

Тула, 13 июля. Приговор суда прозвучал в Тульской области для членов необычной организации. Ее участники отрицали распад СССР и считали себя гражданами Советского Союза.

Объединение, куда входили представители организации, не признавало Российскую Федерацию как государство. Отрицание проявлялось к действующему законодательству и органам власти. Два года назад решением суда организацию запретили на территории РФ. Тем не менее, группа жителей Тульской области продолжила деятельность уже в нелегальном формате. Они конспиративно созывали и проводили собрания, распространяли идеологию запрещенного в стране общества. Но просуществовать в подполье получилось недолго. Правоохранительные органы изобличили всех участников. После расследования уголовного дела суд вынес приговор трем незаконным активистам.

«Двое мужчин и женщина признаны виновными. Мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев условно с ограничением свободы на 1 год», — информирует пресс-служба Ленинского районного суда Тульской области.

Все трое осуждены за участие в деятельности экстремистской организации. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении в Тульской области уголовного дела за незаконное лишение свободы. Пьяная жительница региона взяла в плен свою соседку и держала ее в закрытой комнате три дня.