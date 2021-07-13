Какие дивиденды США хотят извлечь из афганского провала? Колонка Евгения Беня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вчера выразил мнение, что страны Средней Азии не заинтересованы в создании на своих землях американских военных баз: никто не хочет превращаться в заложника политики США и вызывать на себя ответный удар.

Тем временем Вашингтон демонстрирует обеспокоенность ростом насилия в Афганистане. Власти США говорят о тревоге из-за наступления движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), контролирующего к сегодняшнему дню около 80% территории страны. В связи с этим заявление сейчас сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, в интервью телеканалу Fox News подчеркнувший, что Вашингтон призывает афганских партнеров задействовать имеющиеся у них возможности для защиты страны. Однако заявление Кирби выглядит достаточно лицемерным, потому что в Штатах уже придумали, как извлечь побольше пользы для себя из афганского провала и набирающей вследствие него силу экспансии талибов.

ru.wikipedia.org / U.S. Marine Corps Sgt. Aaron Hostutler

Официальный вывод войск Соединенных Штатов и стран НАТО с афганских территорий начался 1 мая и продлится до 11 сентября. Президент США Джо Байден объяснил это решение своей убежденностью в том, что военные силы США и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство. В настоящее время влияние талибов в стране обречено нарастать. Таков итог по сути своей, как выясняется, бессмысленного 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане.

Вашингтон ныне ставит на то, чтобы его военное присутствие в Средней Азии обрело новые контуры и окрепло из-за опасности, исходящей от «Талибана». Воинствующий радикальный ислам — как раз то самое зло, которого более всего опасаются правящие элиты, например в Узбекистане, Таджикистане или Казахстане, а потому на данный фактор как раз рассчитывают в Белом доме и Пентагоне. Хотя, безусловно, американские интересы в Средней Азии отнюдь не ограничиваются ее защитой от талибов. Вожделенное в США расширение военного присутствия в Средней Азии в условиях нынешней международной напряженности в конечном итоге было бы прежде всего нацелено Вашингтоном на подрыв геополитического влияния России. Между тем Москва готова при необходимости защитить партнеров по ОДКБ (да и другие бывшие советские республики региона) от вероятной сопредельной агрессии.

Накануне стало известно, что Пентагон хочет выделить до 240 млн долларов на новые военные объекты в 20 странах, включая Узбекистан и Таджикистан. До того госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и его таджикский коллега Сироджиддин Мухриддин в ходе переговоров в Вашингтоне обсудили ситуацию в Афганистане и трехсторонние отношения. Выявились «серьезные общие интересы в сфере региональной безопасности, особенно связанные с Афганистаном», как высказался Блинкен.

Global Look Press / Christoph Soeder/dpa

Следом Штаты попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно принять около 9000 афганцев, помогавших американцам во время их кампании, о чем рассказал Bloomberg со ссылкой на два источника. Соглашение должно стать частью крупной сделки по налаживанию сотрудничества США со странами Средней Азии по вопросам вокруг афганского урегулирования.

Правда, 12 июля появилась информация, что Вашингтон официально не обращался к Нур-Султану по вопросу принятия афганских беженцев на территории республики, как сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана корреспонденту «Sputnik Казахстан».

По утверждению же Bloomberg, Вашингтон настаивает на том, чтобы власти названных трех государств позволили Штатам проводить разведку с их территории, так как боевики радикального движения «Талибан» уже стоят на границах Таджикистана.

Когда пресс-секретарю Пентагона Джону Кирби задали вопрос о том, планируют ли США размещать военные базы на территориях Таджикистана и Узбекистана после вывода войск из Афганистана, он ответил, что такого рода возможности изучаются по ходу переговорного процесса. По теме восстановления американской военной базы в Узбекистане он заявил:

«Давайте не будем забегать вперед, никаких решений принято не было. Я не думаю, что имеет смысл строить домыслы. Я не стану вдаваться в подробности относительно того, какие объекты и в каких странах могут быть использованы, мы пока просто не находимся на этом этапе».

Сотрудничество между бывшими советскими среднеазиатскими республиками и НАТО берет начало с распада СССР. В декабре 1991 года в Совет североатлантического сотрудничества (в 1997 году переименован в Совет евроатлантического партнерства) вошли Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Туркмения. Вскоре после этого, в 1994 году, они, за исключением Таджикистана, присоединились к натовской программе «Партнерство ради мира». Душанбе же принял решение вступить в нее в 2002 году.

Как известно, ныне Киргизия, Казахстан и Таджикистан, конечно, в большей степени ориентированы на сотрудничество внутри Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) и на укрепление связей с Россией. В то же время эти государства параллельно имеют военно-политические контакты и с блоком НАТО, осуществляемые не на постоянной основе. Узбекистан, вышедший в 2012 году из ОДКБ, не отказывается от связей с РФ по вопросам безопасности и поддержания стабильности. Вместе с тем эта страна так или иначе нацелена принимать во внимание военные интересы НАТО в регионе. Туркмения же сохраняет нейтралитет как во внутренних региональных делах, так и в вопросах безопасности, в основном не принимая активного участия ни в региональных, ни в глобальных структурах, ставящих задачу обеспечить и поддерживать безопасность.

В НАТО проявили особенный интерес к региону после начала антитеррористической операции в Афганистане в 2001 году. США было важно заручиться поддержкой государств Средней Азии и эксплуатировать их транзитные возможности, пользуясь в тот период пониманием России в связи с действиями НАТО против «Талибана» в Афганистане.

kam.lt / Ministry of National Defence Republic of Lithuania

С 2001 по 2005 год на военном аэродроме в Ханабаде, расположенном в Кашкадарьинской области Узбекистана, находилась военная база США. Ее статус регулировался соглашением, заключенным в октябре 2001 года. США фактически заново построили аэродром, разместив на нем эскадрилью военно-транспортных самолетов C-130, около десяти вертолетов Black Hawk и 1500 военнослужащих. База использовалась для поддержки военных действий США в Афганистане. Как известно, ее история закончилась после того, как США потребовали от узбекских властей независимого расследования андижанских событий в 2005 году. В июле 2005-го Узбекистан заявил, что США должны прекратить использование базы в течение полугода, и в ноябре последний американский самолет покинул Ханабад.

Из Ханабада американская авиация частично была передислоцирована на территорию Афганистана — в Баграм, частично — на базу США в киргизском аэропорту Манас, расположенном в 23 километрах северо-западнее Бишкека. Манас в 2001–2010 годах являлся авиабазой антитеррористической коалиции, в 2009–2014 годах — центром транзитных перевозок ВВС США. Однако база в Манасе в июле 2014 года была официально закрыта властями Киргизии.

В 2011 году в районе Шорабад Хатлонской области Таджикистана был открыт американский военный центр. Основная его продекларированная цель — помощь в охране границ Таджикистана и борьба с наркотрафиком из Афганистана. Центр представлял собой небольшую заставу, рассчитанную на присутствие до 150 военнослужащих. В 2018 году из Таджикистана поступали сообщения о том, что США вложили около 1,3 млн долларов в строительство военного объекта на территории республики. Речь шла о комплексе, состоящем из трех зданий, в которых, помимо учебных аудиторий, разместят казарму, столовую и санитарные зоны. В общей сложности, как отмечалось, комплекс может единовременно принять до 200 военнослужащих. В США заявляли, что такого рода объект «поможет республике справляться с террористическими угрозами, исходящими в том числе из Афганистана».

Другой партнер России и участник ОДКБ — Казахстан — с 2003 года проводит совместно с США и Британией военные учения «Степной орел» и ряд специальных маневров. В 2015 году на базе кадетского корпуса Министерства обороны Казахстана имени Чокана Валиханова в Щучинске был создан курс подготовки, на котором преподают инструкторы Академии сержант-майоров сухопутных войск ВС США. С 2008 года в Военном институте сухопутных войск в Алма-Ате действует Казахстанский учебный центр специальной программы НАТО «Партнерство ради мира».

В 2018 году на базе алма-атинской Академии пограничной службы при участии американской стороны открылся Центр для обучения пограничников стран Средней Азии. В 2019 году в Усть-Каменогорске компания URS Federal Services Inc. и Агентство по уменьшению угрозы минобороны США участвовали в создании Антикризисного учебного центра Национальной гвардии Казахстана.

Если в предшествующие десятилетия Вашингтон использовал контртеррористическую операцию в Афганистане как причину, а главное — как повод для военного присутствия НАТО в бывших республиках СССР в Средней Азии, то теперь, после сокрушительного провала США в Афганистане и вывода из этой страны военного контингента Североатлантического альянса, обстоятельства потребовали нового обоснования для попытки нарастить американское присутствие, образно говоря, под носом у России. И такое обоснование Вашингтон находит в расширении экспансии «Талибана», за которую, на самом деле, сам и несет первейшую ответственность.

Однако хочется надеяться на благоразумие и взвешенность среднеазиатских государств на этом направлении, потому что в реальности они могут защитить себя с помощью России и своими силами, а качественно новый виток усиления американского военного присутствия в регионе стал бы катализатором для «Талибана» и осложнил бы взаимодействие с Россией.

1 Организация запрещена на территории РФ.