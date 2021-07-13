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Российский эпидемиолог развеял популярные мифы о вакцинации против COVID-19
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Российский эпидемиолог развеял популярные мифы о вакцинации против COVID-19

  /   Обновлено: 13 июля 2021 11:00
Общество
Российский эпидемиолог развеял популярные мифы о вакцинации против COVID-19
pixabay.com  /  whitesession

Москва, 13 июля. Самые распространенные мифы о вакцинации против коронавируса развеял врач-эпидемиолог Роспотребнадзора Рамаз Кицбабашвили.

По словам специалиста, первое заблуждение касается якобы снижения иммунитета после прививки. Однако вакцина не оказывает никакого влияния на интенсивность иммунитета. Вакцинация нужна для клеток памяти, которые при встрече с вирусом обеспечат ответ, подчеркнул эксперт.

После прохождения вакцинации от COVID-19 (а не из-за нее) можно заболеть, и такие случаи действительно случаются. Все дело в том, что антитела вырабатываются не сразу.

Еще один миф гласит: «после вакцинации можно не носить маску». Но это совсем не так, поскольку вакцинация не дает полной защиты от коронавируса. Средства индивидуальной защиты ограждают других людей от риска заразиться, подчеркнул Кицбабашвили.

Российские ученые ранее оценили предложение шотландских медиков промывать рот пациентам с COVID-19 повидон-йодом или перекисью водорода. Мнение специалистов на этот счет разделились.

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роспотребнадзор вакцинация коронавирус
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