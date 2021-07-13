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Шойгу назвал предстоящий парад ко Дню ВМФ РФ самым масштабным по сравнению с предыдущими

  /   Обновлено: 13 июля 2021 11:09
Армия
Шойгу назвал предстоящий парад ко Дню ВМФ РФ самым масштабным по сравнению с предыдущими
Пресс-служба Балтийского флота

Санкт-Петербург, 13 июля. Главный военно-морской парад, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, будет самым масштабным по сравнению с предыдущими. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что пятый по счету в новейшей истории парад ВМФ проходит в год 325-летия флота России. В нем примут участие силы всех флотов и флотилий, также будут задействованы самолеты транспортной и специальной авиации, парусные суда, катера Пограничной службы ФСБ.

«По сравнению с предыдущими парадами нынешний обещает быть самым масштабным и самым зрелищным», — рассказал министр.

Шойгу также отметил, что, согласно плану, на параде пройдут 54 корабля, в том числе фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана. Более четырех тысяч военнослужащих примут участие в мероприятии. Еще министр сообщил, что в завершение официальной части праздника в небе над Санкт-Петербургом пролетят 48 самолетов и вертолетов.

Ранее сообщалось, что кадры репетиции военно-морского парада ко Дню ВМФ в Балтийске появились в Сети. В тренировке приняли участие два десятка кораблей и вспомогательных судов.

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шойгу вмф рф парад
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