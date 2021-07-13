Маркетплейсы могут стать площадкой для регистрации в качестве самозанятых

Москва, 13 июля. Проблема вывода россиян из зоны серой торговли может быть решена, если дать им возможность зарегистрироваться в качестве самозанятого прямо на торговых площадках.

Такую инициативу обсуждает Минпромторг, рассчитывая упростить выход предпринимателей на маркетплейсы и агрегаторы услуг. Профильная Ассоциация компаний интернет-торговли считает, что для этого можно использовать портал «Госуслуги». Сейчас на интернет-площадках торгуют тысячи граждан, а легкая регистрация в статусе самозанятого поможет делать это законно.

Правительство делает шаги в этом направлении, разрабатывая новые правила упрощенной регистрации самозанятых на маркетплейсах и агрегаторах услуг, а также внося поправки в закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», пишет «Коммерсантъ»

Вопрос торговли на онлайн-площадках тем более обострился, что такой формат продаж совершил скачок на 60%. Переход деятельности на «цифру», по мнению премьер-министра России Михаила Мишустина, ждет и другие отрасли.