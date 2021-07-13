Мэр Ялты отправит заявление на отравителей поющего Мухтара и собаки Бель в полицию

Ялта, 13 июля. Глава городской администрации Ялты Янина Павленко заявила о намерении направить в полицию заявление на отравителей собак.

Группа неизвестных ранее попыталась отравить крысиным ядом городских любимцев – поющего пса Мухтара, более известного горожанам как крымский Хатико. Собаку нередко можно увидеть на ялтинской набережной. Кроме того, жертвой живодеров также стал пес по кличке Бель, которого спасти не удалось.

"Бель спасти не смогли. Поющий Мухтар — наш ялтинский Хатико, его историю знают не только в нашем городе, а видео разлетаются по Сети", — говорится в сообщении Павленко.

Мэр надеется, что правоохранительные органы, которые уже занимаются случившимся, найдут злодеев.

Яд подбросили во двор музыканта Виктора Малиновского, который приютил животных. В результате Мухтар не пострадал, так как не привык подбирать еду.