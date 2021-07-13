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Ученые из Новой Зеландии нашли радикальный способ продлить жизнь мужчинам
Наука
Ученые из Новой Зеландии нашли радикальный способ продлить жизнь мужчинам
pixabay.com

Оттава, 13 июля. Радикальный метод продления жизни обнаружили исследователи из Новой Зеландии. Удаление репродуктивных органов замедляет процесс старения.

Продолжительность жизни самок млекопитающих выше, чем у самцов. Исследователи выяснили, что кастрация продлевает жизнь баранам на 60%.

Специалисты из Новой Зеландии вместе с генетиком из США Стивом Хорватом также обнаружили механизмы, которые лежат в основе долголетия. Результаты научной работы показали, что это происходит на уровне ДНК. У кастрированных животных замедляется процесс старения. Ученые сделали вывод, что способ будет эффективен для мужчин.

Калькулятор, который способен рассчитать продолжительность жизни, ранее разработали исследователи из Канады. Новая технология позволяет прогнозировать дату смерти пожилых людей, исходя из их жизненной активности.

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продолжительность жизни мужчины кастрация
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