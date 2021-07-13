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Специалисты Черноморского флота РФ провели в Крыму учения по безопасности судоходства

  /   Обновлено: 13 июля 2021 11:03
Армия
Специалисты Черноморского флота РФ провели в Крыму учения по безопасности судоходства
pixabay.com  /  22563

Симферополь, 13 июля. Учения по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки состоялись на Крымской военно-морской базе Черноморского флота РФ.

К маневрам были привлечены расчеты радиотехнических постов и систем связи на полуострове. Во время тренировок военнослужащие установили визуальный и радиоэлектронный контакты с обозначенными мишенями. Были успешно отработаны задачи обеспечения точности, своевременной выдачи данных об обстановке, и осуществлено навигационное ориентирование судов.

В учениях задействовали и стационарные, и передвижные радиолокационные посты, отметили в пресс-службе Черноморского флота РФ.

Ранее сообщалось, что корабли ВМФ РФ отработали уничтожение противника в Черном море. В учениях приняли участие фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».

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крым черноморский флот военные учения
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