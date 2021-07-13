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В Токио назвали развитие военных технологий КНДР серьезной угрозой для Японии
Политика
В Токио назвали развитие военных технологий КНДР серьезной угрозой для Японии
wikipedia.org  /  Markus Leupold-Löwenthal / CC BY-SA 3.0

Токио, 13 июля. Безопасность Японии находится под угрозой из-за стремления КНДР развивать собственные военные технологии и создавать новые ракеты.

В докладе японского оборонного ведомства под названием «Белая книга» говорится, что серьезную опасность сегодня представляют военные тенденции Северной Кореи, которая стремится к разработке разнообразных способов нападения.

Японские военные отмечают, что появление новых ракет у КНДР делает все более сложным раннее обнаружение запусков и перехват целей. По мнению специалистов, Пхеньян преуспел в создании продвинутых технологий, направленных на преодоление систем противоракетной обороны.

«Северная Корея разрабатывает баллистические ракеты на твердом топливе, которые движутся на низкой высоте и измененной траектории», — говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что Южная Корея намерена разработать систему противовоздушной обороны для защиты от возможного ракетного удара со стороны КНДР. Это решение может спровоцировать недовольство и неожиданную реакцию Пхеньяна, передает infox.

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япония безопасность кндр ракеты
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