Ученые из США создали робота, который поможет одеваться маломобильным людям

Вашингтон, 13 июля. Исследователи из MIT разработали алгоритм, благодаря которому роботы могут одевать людей, не мешая им. Эта технология может использоваться как помощник для маломобильных людей.

Разработчики объяснили, что роботы имеют большой потенциал для помощи людям с ограниченными возможностями. Так, система, которая помогает человеку одеваться, работает даже в том случае, если он в этот момент занят другими делами.

Ученые достигли такого уровня благодаря объединению нескольких моделей для различных ситуаций. Однако эксперты уточнили, что разработка пока находится на ранней стадии испытаний.

Американские ученые ранее создали робота, который умеет ползать по стенам и потолку. Для разработки специалисты применили технологию электростатической адгезии.