Бизнесвумен из Адыгеи предстанет перед судом за взятку должностному лицу

Майкоп, 13 июля. Директор коммерческой организации, занимающейся оптовой поставкой медикаментов, предстанет перед судом по делу о даче крупной взятки должностному лицу.

По версии следствия, обвиняемая передала более 1 млн рублей сотруднику одной из больниц Адыгеи в обмен на победу в электронных аукционах. По итогам конкурса между ее компанией и медицинской организацией был заключен контракт на поставку фармацевтической продукции на сумму свыше 16 млн рублей.

Кроме того, ранее предпринимательница передала управляющему еще одной больницы 250 тыс. рублей за совершение аналогичных действий, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Адыгея. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Экс-зампреда комитета по строительству Петербурга приговорили к пяти годам колонии и штрафу в размере 5 млн рублей по делу о взятке при строительстве стадиона на Крестовском острове, сообщала газета A42.RU.