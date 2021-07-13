Историк двумя примерами обнулил козыри Украины по Донбассу и «Северному потоку — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании привлечь США к обсуждению ситуаций по «Северному потоку — 2» и Донбассу. По его словам, он обязательно поднимет этот вопрос на грядущей встрече с президентом США Джо Байденом.

Глава украинского государства сообщил канцлеру Германии Ангеле Меркель о необходимости обсуждать строительство «Северного потока — 2» в «нормандском формате». По мнению Зеленского, запуск трубопровода может лишить Украину голубого топлива. Он добавил, что газ может не получить и Донбасс, что является вопросом о гарантиях безопасности, взятых на себя «нормандской четверкой».

«Я заявил госпоже Меркель, что нам мало будет таких гарантий, потому что субъектом во всех этих переговорах является РФ. Риск того, что Украина будет отключена от газа, от транзита газа, — это может случится. Рискует вся территория Украины и Донбасса», — подчеркнул Зеленский.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Меркель в понедельник заявила, что транзит газа через Украину из-за «Северного потока — 2» не остановится и что это необходимо гарантировать. Она отметила, что поднимет этот вопрос на грядущей встрече с главой Белого дома. Глава ФРГ сообщила, что газопровод — не замена транзита газа через Украину, хотя власти страны волнуются за это. Она подчеркнула, что следующий канцлер Германии, которого выберут в сентябре, также выполнит обещания о продолжении транзита, данные Украине.

«Для нас Украина является и остается страной-транзитером даже тогда, когда «Северный поток — 2» будет достроен», — высказалась немецкий канцлер.

Главный редактор электронного научного журнала «Архонт», политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин рассказал в интервью ФАН, что у Зеленского нет козырей против Донбасса, поскольку Киев не сможет отключить регион от газа.

«Зеленский хочет смести все в одну кучу и переформатировать все площадки и договоренности, которые были созданы до его прихода в политику. Он хочет все обнулить, а также создать новую группу с привлечением США в том или ином формате. Зеленский видит только двух акторов — Украину и США, чтобы именно эти две страны решали, что нужно сделать с Донбассом. Для него это оптимальный формат. Если Зеленский пытается шантажировать отключением газа Донбассу, то он забывает, что ДНР и ЛНР получают голубое топливо не с Украины. Поэтому в данном случае пусть жители Донецка и Луганска не беспокоятся», — сказал собеседник ФАН.

из личного архива / Антона Бредихина

Он напомнил, что власти Германии не будут поддерживать инициативу Киева по включению темы «Северного потока — 2» в «нормандский формат». По его словам, Берлин не пойдет на условия Украины, поскольку они противоречат интересам ФРГ.

«Зеленский пытается отвести «нормандский формат» Донбасса, подсовывая какие-то свои темы, которые к этой проблеме никак не относятся. Каким боком «Северный поток — 2» к конфликту в Донбассе? Никаким. Я думаю, что это не последнее предложение Зеленского по изменению «нормандского формата». Понятно, что Украина не хочет напрямую обсуждать те или иные вопросы с Россией, поэтому и настаивает на создании альтернативных площадок, в которых непременно хочет видеть США. Киев думает, что Вашингтон способен решить абсолютно все проблемы Украины. Я думаю, что Германия будет поддерживать «Северный поток — 2», потому что в данном проекте прямые немецкие интересы. Поэтому Берлин выскажется однозначно против предложения Зеленского», — резюмировал Антон Бредихин.

Эксперты считают, что президенту Зеленскому придется согласиться на полную передачу Украины под внешнее управление, иначе он утратит какую-либо поддержку со стороны США.