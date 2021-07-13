В Чечне объявили три выходных в связи с празднованием Курбан-байрама

Грозный, 13 июля. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в республике три выходных дня в связи с празднованием Курбан-байрама.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы и правительства региона. Дополнительные выходные ожидаются в период с 19 по 21 июля.

Власти Башкирии также сделали нерабочим 20 июля, поскольку в республике будет отмечаться мусульманский праздник жертвоприношения Курбан-байрам. Он считается одним из самых главных в исламе. Праздник приходится на 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря.