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В Чечне объявили три выходных в связи с празднованием Курбан-байрама

  /   Обновлено: 13 июля 2021 10:53
Общество
В Чечне объявили три выходных в связи с празднованием Курбан-байрама
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Грозный, 13 июля. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в республике три выходных дня в связи с празднованием Курбан-байрама.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы и правительства региона. Дополнительные выходные ожидаются в период с 19 по 21 июля.

Власти Башкирии также сделали нерабочим 20 июля, поскольку в республике будет отмечаться мусульманский праздник жертвоприношения Курбан-байрам. Он считается одним из самых главных в исламе. Праздник приходится на 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря.

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