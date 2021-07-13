В России в 2021 году планируют вакцинировать от гриппа 60% населения

Москва, 13 июля. Более половины населения Российской Федерации предложили вакцинировать от гриппа. Об этом говорится в проекте постановления Роспотребнадзора.

Согласно тексту документа, в ведомстве хотят вакцинировать от гриппа 60% населения. Как уточнили в Роспотребнадзоре, речь идет об осеннем периоде. Информировать граждан России о начале прививочной кампании начнут с 23 августа.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о том, что не рекомендуется смешивать различные двухдозные вакцины от COVID-19. Как сообщалось ранее, специалисты ВОЗ назвали смешивание разных препаратов от коронавируса опасной тенденцией.