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Депутат Рады Шевченко высоко оценил статью Путина о единстве украинцев и русских

  /   Обновлено: 13 июля 2021 10:42
Политика
Депутат Рады Шевченко высоко оценил статью Путина о единстве украинцев и русских
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Киев, 13 июля. Депутат Верховной рады Евгений Шевченко высоко оценил статью президента России Владимира Путина о единстве народов.

Парламентарий назвал написанный российским лидером текст очень сильным. По словам Шевченко, Путин выделил основные позиции по историческим событиям во взаимоотношениях России, Украины и Белоруссии. Депутат согласился с главой РФ в вопросе внешнего управления Киевом. Шевченко выложил такой пост в Telegram-канале.

Владимир Путин написал статью о проблематике России и Украины. Российский лидер назвал роковым решением отдать Киев под внешнее управление и предупредил о последствиях аналогичной ситуации в 1918 году.

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украина рада шевченко
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