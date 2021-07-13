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Кувейтская таможня арестовала крупную партию наркотиков в Шувайхе
Весь мир
Кувейтская таможня арестовала крупную партию наркотиков в Шувайхе
Global Look Press  /  Du Jian/ZUMAPRESS.com

Эль-Кувейт, 13 июля. Кувейтские таможенники обнаружили 2,22 миллиона упаковок с пааном — жвачкой из растений, содержащих в себе наркотические вещества. Три контейнера с запрещенным грузом были обнаружены в порту Шувайх, где они к моменту вскрытия находились свыше 90 дней. По истечении данного срока правоохранители получили право на их досмотр.

В первом контейнере находились два миллиона упаковок, во втором — 111 тысяч, в третьем — 109 тысяч. После этого последовало заявление властей, в котором представители сил правопорядка пообещали привлечь к ответственности каждого, кто принимает участие в наркотрафике в арабскую страну.

Основная часть наркотрафика в Кувейт идет из Юго- и Юго-Восточной Азии, преимущественно — из Индии и Филиппин. Так, еще в 2015 году сообщалось, что подавляющее большинство индусов, отбывающих сроки в местных тюрьмах, были арестованы по делам о наркотиках.

Кувейтское законодательство подразумевает крупные сроки заключения вплоть до пожизненного или даже казнь за участие в распространении наркотиков.

Наркотические вещества рассматриваются членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива как одна из главных угроз социальному благополучию региона. Этим, в свою очередь, объясняется жесткое законодательство в данном направлении и бескомпромиссные меры борьбы с наркотрафиком.

Так, например, в апреле Саудовская Аравия полностью «перекрыла» ввоз фруктов и овощей с территории Ливана, так как в оболочках плодов неоднократно обнаруживались каннабис, гашиш, психостимулятор каптагон, экстази и другие запрещенные вещества. Позже — в июне — в грузе металлических пластин были обнаружены 14,4 миллиона таблеток амфетамина. Решение о запрете импорта будет действовать до тех пор, пока Бейрут не предоставит гарантии принятия серьезных мер по пресечению трансграничного наркотрафика. При этом Эр-Рияд объявил также о планах более тщательно досматривать и другие категории грузов, прибывающих из Ливана.

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наркотики кувейт
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