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Эфир: Как пережить жару без кондиционера и вентилятора, рассказывает врач-педиатр
Общество
Эфир: Как пережить жару без кондиционера и вентилятора, рассказывает врач-педиатр
Агентство городских новостей Москва  / 

Во вторник, 13 июля, с 15:00 в прямом эфире Медиагруппы «Патриот» кандидат медицинских наук, врач-педиатр, главный редактор Всероссийского научно-практического журнала для врачей «Пятиминутка» Марина Мамаева объясняет, почему кондиционер может быть смертельно опасен и как без него пережить жару в городской квартире.

Какие лекарства обязательно нужно взять с собой в отпуск на море? Помогут ли компрессы и влажная уборка избежать перегрева. Нужно ли больше пить в жару и что именно? Почему россиянам нужно внимательно относиться к показателям давления и пульса? На эти и другие вопросы отвечает гость студии.

Дополнительно эксперт даст рекомендации, как уберечь свое здоровье в жаркую погоду, пожилым людям и детям.

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погода жара кондиционеры вентиляторы
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