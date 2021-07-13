Эфир: Как пережить жару без кондиционера и вентилятора, рассказывает врач-педиатр

Во вторник, 13 июля, с 15:00 в прямом эфире Медиагруппы «Патриот» кандидат медицинских наук, врач-педиатр, главный редактор Всероссийского научно-практического журнала для врачей «Пятиминутка» Марина Мамаева объясняет, почему кондиционер может быть смертельно опасен и как без него пережить жару в городской квартире.

Какие лекарства обязательно нужно взять с собой в отпуск на море? Помогут ли компрессы и влажная уборка избежать перегрева. Нужно ли больше пить в жару и что именно? Почему россиянам нужно внимательно относиться к показателям давления и пульса? На эти и другие вопросы отвечает гость студии.

Дополнительно эксперт даст рекомендации, как уберечь свое здоровье в жаркую погоду, пожилым людям и детям.