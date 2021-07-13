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Компанию Google оштрафовали на полмиллиарда евро
Происшествия
Компанию Google оштрафовали на полмиллиарда евро
flickr.com  /  Carlos Luna

Париж, 13 июля. Антимонопольный регулятор Франции принял решение выписать штраф Google в размере 500 млн евро.

По данным регулятора, компанию оштрафовали за невыполнение нескольких судебных постановлений, вынесенных в апреле 2020 года. Уточняется, что санкции наложили из-за того, что в Google не проводили переговоры с издателями прессы о применении смежных прав, о вознаграждении редакторов за использование их контента. Других деталей не приводится.

Ранее представители Еврокомиссии начали антимонопольное расследование в отношении американской компании Google. Соответствующее заявление распространили в Брюсселе.

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франция штраф гугл
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