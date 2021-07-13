В ДНР под минометным обстрелом ВСУ оказался поселок Еленовка

Донецк, 13 июля. Подразделения ВСУ в нарушение режима прекращения огня обстреляли из минометов несколько населенных пунктов к югу от Донецка.

В сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) говорится, что обстрелу подвергся поселок Еленовка. Огонь по населенному пункту велся с позиций ВСУ в подконтрольном Киеву поселке Тарамчук.

«Выпущено 12 мин калибра 120 мм», — сказано в сообщении.

Отмечается, что украинская сторона проигнорировала запрос на введение режима тишины с помощью координационного механизма.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ, прибывшие в Станицу Луганскую после ротации, грабят местное население. По мнению экспертов, украинская армия сегодня находится в плачевном состоянии из-за коррупции и отсутствия дисциплины, передает infox.