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В ДНР под минометным обстрелом ВСУ оказался поселок Еленовка

  /   Обновлено: 13 июля 2021 10:48
Новороссия
В ДНР под минометным обстрелом ВСУ оказался поселок Еленовка
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0

Донецк, 13 июля. Подразделения ВСУ в нарушение режима прекращения огня обстреляли из минометов несколько населенных пунктов к югу от Донецка.

В сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) говорится, что обстрелу подвергся поселок Еленовка. Огонь по населенному пункту велся с позиций ВСУ в подконтрольном Киеву поселке Тарамчук.

«Выпущено 12 мин калибра 120 мм», — сказано в сообщении.

Отмечается, что украинская сторона проигнорировала запрос на введение режима тишины с помощью координационного механизма.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ, прибывшие в Станицу Луганскую после ротации, грабят местное население. По мнению экспертов, украинская армия сегодня находится в плачевном состоянии из-за коррупции и отсутствия дисциплины, передает infox.

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