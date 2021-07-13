Захарова заявила об ужасающей для США ситуации после убийства президента Гаити

Москва, 13 июля. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала убийство президента Гаити Жовенеля Моиза.

Как отметила спикер ведомства, за последние дни МИД РФ получил по сводкам много материалов, поэтому возникает ужасающая для США и западных партнеров картина.

«Это еще одна история, которая изобличает или разоблачает все то, что говорят наши западные партнеры, обвиняя в том числе нашу страну в том, что она не совершала, и при этом в закулисье творят совершенно беспрецедентные вещи», — высказалась Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам дипломата, сейчас Вашингтон направил свою делегацию в Гаити после сообщений, что несколько задержанных по подозрению в причастности к убийству Моиза были информаторами ФБР и американского агентства по борьбе с наркотиками.

Ранее представители делегации США выразили поддержку островной республике и пообещали, что Америка не оставит гаитян в трудную минуту. Как считает профессор СПбГУ Виктор Хейфец, США не имеют отношения к убийству президента Гаити, так как Жовенель Моиз был проамериканским президентом.