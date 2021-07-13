Мощное землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки

Петропавловск-Камчатский, 13 июля. В региональном управлении МЧС со ссылкой на службу срочных донесений Обнинска сообщили о мощном подземном толчке магнитудой 6,0 у восточного побережья Камчатки.

По уточненным данным, в отдельных районах регионального центра сила подземных толчков достигала четырех баллов.

«Землетрясение магнитудой 6,0... Эпицентр землетрясения находился в 136 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского», — отметили в ведомстве.

Как сообщили в камчатском филиале Геофизической службы РАН, толчки зафиксировали в акватории Тихого океана. Очаг залегал на глубине 37 километров. По уточненным данным, разрушений в результате стихийного бедствия не зафиксировано.

Ранее сейсмологи заявили о землетрясении магнитудой 5,9 на севере Таджикистана.