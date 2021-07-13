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Летчики Тихоокеанского флота отработали пилотирование МиГ-31БМ над Камчаткой
Армия
Летчики Тихоокеанского флота отработали пилотирование МиГ-31БМ над Камчаткой
wikipedia.org  /  Fedor Leukhin / CC BY-SA 2.0

Хабаровск, 13 июля. Экипажи морской авиации Тихоокеанского флота приступили к отработке полетов на самолетах МиГ-31БМ, сообщили в пресс-службе ВВО.

Военнослужащие, завершившие в 2020 году обучение в военных вузах, начали освоение истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Пилоты выполнили свои первые самостоятельные полеты в небе над Камчаткой, говорится в сообщении. Выпускники смогли впервые самостоятельно управлять самолетом без присутствия инструкторов.

Взлет состоялся с аэродрома Елизово. Личный состав отработал пилотирование на средних высотах, проводилось взаимодействие с группой управления полетами, офицеры упражнялись в посадке на ВПП. Обучение проходило в благоприятных погодных условиях, уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе ВВО ранее сообщали, что молодые летчики Тихоокеанского флота пройдут подготовку для полетов на МиГ-31 в стратосферу. Также стратегические бомбардировщики ВКС России Ту-95 и Ту-160 были подняты по тревоге, пишет «Царьград».

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