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В Китае указали на растущую мощь ВМФ РФ на фоне антироссийских выпадов Запада
Армия
В Китае указали на растущую мощь ВМФ РФ на фоне антироссийских выпадов Запада
admship.ru  /  Пресс-служба АО &quot;Адмиралтейские верфи&quot;

Пекин, 13 июля. Россия активными темпами возвращает себе статус великой морской державы, чтобы эффективно противостоять растущему давлению со стороны Запада.

В публикации китайского издания Sina говорится, что глобальное обновление российского флота стало красноречивым ответом Москвы на попытки западных стран усилить давление на страну. Сегодня РФ имеет сильную мотивацию для наращивания военной мощи и усиления своих позиций на море, передает «ПолитРоссия».

«Это грозный сигнал внешнему миру о том, что мощь российского флота возрождается», — говорится в публикации.

Авторы статьи пишут, что необходимость противостоять антироссийским выпадам США и их союзников стала новым импульсом для возрождения ВМФ страны. Отмечается, что ранее НАТО занимала доминирующую позицию в Средиземном и Черном морях, однако Россия показала, что не намерена отступать.

По мнению экспертов, огромный вклад в развитие флота внес президент России Владимир Путин. В Китае говорят, что он неоднократно демонстрировал стремление вернуть России статус ведущей мировой державы и предупреждал Запад о недопустимости давления на РФ. Так, сегодня строятся новые подлодки и надводные корабли, среди которых субмарина «Белгород» — носитель ядерных беспилотников «Посейдон» и атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».

Ранее сообщалось, что Россия применяет новую тактику к кораблям НАТО в Черном море. Также стало известно, что Черноморский флот РФ в текущем году значительно усилит свою морскую мощь благодаря новым судам, передает infox.

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