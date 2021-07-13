НХЛ утвердила дату начала регулярного чемпионата

Торонто, 13 июля. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начнется в середине октября сразу после выставочных матчей, сообщается на официальном сайте.

Боссы всех клубов лиги провели онлайн-конференцию, в ходе которой обсудили возможность проведения всех 82 матчей в сезоне. Из-за трудной эпидемиологической ситуации на территории США и Канады предыдущий розыгрыш включил в себя всего 56 игр.

Национальная хоккейная лига объявила о готовности вернуться к полному формату регулярного чемпионата. Составы дивизионов на данный момент не утверждены.

Ранее стало известно, что защитник «Чикаго» Данкан Кит продолжит карьеру в «Эдмонтоне». Информацию о переходе защитника подтвердили официальные сайты обоих клубов.