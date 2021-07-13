У нас свои интересы: политолог оценил изменение позиции Белоруссии в отношении ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко послал Брюсселю четкий сигнал о необходимости пересмотра в Евросоюзе сотрудничества с Минском по вопросу сдерживания потока мигрантов. Об этом рассказал в беседе с ФАН политолог, профессор Высшей школы экономики, заместитель генерального директора Института региональных проблем Александр Шпунт.

Эксперт прокомментировал новость о том, что агентство ЕС по контролю границ Frontex направит помощь Литве на границу с Белоруссией из-за резкого роста числа нелегальных мигрантов.

«Это, действительно, некоторое изменение позиции Белоруссии по отношению к сдерживанию потока мигрантов, идущих транзитом, подчеркиваю, через эту страну на территорию Евросоюза. Это изменение было озвучено президентом Белоруссии Александром Лукашенко», — сообщил политолог.

Александр Шпунт отметил, что такие перемены вовсе не были неожиданностью для Брюсселя, поскольку были анонсированы Минском заранее.

«Если не приводить дословно его цитату, то заявление примерно следующее: «Господа, у нас есть свои стратегические задачи по охране государственной границы Белоруссии по ее периметру. Среди них нет приоритета не допускать мигрантов к вам. Не думайте, что мы станем тратить свои ресурсы на строительство «железной стены». Если вы в этом заинтересованы, садитесь и договаривайтесь о том, чтобы это было выгодно и вам, и нам», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он добавил, что, скорее всего, Белоруссия в данном случае взяла пример с действий другого государства.

«Такая позиция не уникальна. Она практически полностью копирует позицию Турции по отношению к странам Евросоюза, которая, можно сказать, послужила образцом для Александра Лукашенко в принятии такого решения», — подытожил профессор Высшей школы экономики.

Ранее ФАН сообщил о том, что Александр Лукашенко обратился с напутствием к спортсменам Белоруссии в преддверии Олимпиады в Токио. Он заявил, что победы белорусских спортсменов станут ответом недоброжелателям, которые с помощью санкций пытаются навредить Минску.