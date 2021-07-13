Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 11:08
11:07
Общество
Движение автомобилей по Крымскому мосту будет ограничено с 20 июля
11:07
Армия
Шойгу подвел итоги Московской конференции по безопасности
11:05
Экономика
Порты Дальнего Востока опережают средний показатель перевалки по России
11:05
Шоу-бизнес
Соседов решил «отомстить» властям Белоруссии за запрет на въезд
11:05
Экономика
Opel презентовал хэтчбек Astra нового поколения
11:02
Армия
Свыше 13 тысяч студентов в 2021 году примут российские военные вузы
11:02
Армия
Шойгу заявил об испытаниях двух перспективных учебных самолетов
11:01
Общество
Эфир: Подведение итогов 30-летней работы комитета по социальной политике Петербурга
11:00
Общество
Российский эпидемиолог развеял популярные мифы о вакцинации против COVID-19
10:58
Армия
Шойгу назвал предстоящий парад ко Дню ВМФ РФ самым масштабным по сравнению с предыдущими
Все новости

ВОЗ призвала не смешивать двухкомпонентные вакцины от коронавируса

  /   Обновлено: 13 июля 2021 10:31
Общество
ВОЗ призвала не смешивать двухкомпонентные вакцины от коронавируса
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 13 июля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о том, что не рекомендуется смешивать различные двухдозные вакцины от COVID-19.

Руководители ВОЗ на брифинге подчеркнули, что люди, которые полностью прошли процедуру вакцинации, легче переносят заболевание в случае заражения дельта-штаммом COVID-19. Однако они объяснили, что смешивание вакцин от коронавируса — это опасная тенденция. По словам специалистов, пока у ученых отсутствуют данные и доказательства, которые касаются смешивания вакцин.

Центр Гамалеи ранее подтвердил эффективность «Спутника V» против штаммов SARS-CoV-2. Ученые провели исследование нейтрализующей активности сыворотки крови.

Вернуться назад

воз вакцинация коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru