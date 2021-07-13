ВОЗ призвала не смешивать двухкомпонентные вакцины от коронавируса

Москва, 13 июля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о том, что не рекомендуется смешивать различные двухдозные вакцины от COVID-19.

Руководители ВОЗ на брифинге подчеркнули, что люди, которые полностью прошли процедуру вакцинации, легче переносят заболевание в случае заражения дельта-штаммом COVID-19. Однако они объяснили, что смешивание вакцин от коронавируса — это опасная тенденция. По словам специалистов, пока у ученых отсутствуют данные и доказательства, которые касаются смешивания вакцин.

Центр Гамалеи ранее подтвердил эффективность «Спутника V» против штаммов SARS-CoV-2. Ученые провели исследование нейтрализующей активности сыворотки крови.