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Форвард «Автомобилиста» Павел Дацюк обратился к болельщикам

  /   Обновлено: 13 июля 2021 10:45
Спорт
Форвард «Автомобилиста» Павел Дацюк обратился к болельщикам
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Екатеринбург, 13 июля. Олимпийский чемпион в составе сборной России Павел Дацюк обратился к болельщикам «Автомобилиста» после слухов о завершении игровой карьеры хоккеиста.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли 13 июля дал в Екатеринбурге официальную пресс-конференцию, на которой сообщил болельщикам, что пока не принял решение о продолжении карьеры, однако пообещал сделать это в конце августа после прохождения углубленного медицинского осмотра.

«Хоккей – это моя жизнь, я наслаждаюсь каждым моментом, проведенным на льду, и очень хочу и дальше приносить пользу родной команде «Автомобилист» в качестве игрока. Но в то же время я задаю самому себе вопросы: «Буду ли я готов полноценно отыграть еще один сезон? Позволит ли мне сделать это мой организм?»» — приводит слова Дацюка официальный сайт «Автомобилиста».

Ранее стало известно, что российский нападающий Кирилл Капризов отказался продлевать контракт с «Миннесотой» и готов вернуться в Континентальную хоккейную лигу. Об этом сообщает русскоязычный сайт Национальной хоккейной лиги со ссылкой на американского журналиста Майкла Руссо.

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