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Экс-президент Украины признался в масштабном обмане населения в 1991 году
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Политика
Экс-президент Украины признался в масштабном обмане населения в 1991 году
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 13 июля. Власти Украины обманули народ перед референдумом о независимости в 1991 году, признался бывший президент страны Леонид Кучма.

Как отметил политик, расплата за ложь пришла позднее, когда Россия стала торговать нефтью и газом по мировым ценам.

«Мы в какой-то мере этих людей обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию, считали все, что в Украине производится, по мировым ценам, а не то, что Россия нам просто так поставляла», — заявил Кучма в интервью на YouTube-канале History Lab.

В результате на Украине произошла гиперинфляция, так как раньше страна платила за ресурсы буквально копейки, но после провозглашения независимости все изменилось. В результате государство растратило весь научно-технический и человеческий потенциал. В целом Украине не хватило ума, силы воли и мудрости, заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос строительства «Северного потока — 2» надо обсуждать в "нормандском формате". Для этого надо надавить на Россию, считает он.

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украина кучма история
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