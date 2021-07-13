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В России может появится вакцина от коронавируса из Китая
Общество
В России может появится вакцина от коронавируса из Китая
pixabay.com

Москва, 13 июля. Китайская вакцина от коронавирусной инфекции, которая еще пока не прошла регистрацию в самой КНР, может появиться в России.

Фармкомпания Livzon Mabpharm Inc. может оказаться в перечне производителей, которые подали заявление на регистрацию препарата для иммунизации от COVID-19 в РФ. Об этом сообщил близкий к Минздраву источник в беседе с «Коммерсантом».

Вакцина V-01, созданная Livzon, пока еще не зарегистрирована даже в самом Китае. Сейчас препарат находится на втором этапе клинических исследований. При этом в Минздраве возможную заявку Livzon никак не прокомментировали, отметив, что не собираются называть конкретные препараты.

В России в скором времени могут также зарегистрировать еще одну вакцину от коронавируса отечественного производства. Препарат получил название «ЭпиВакКорона-Н».

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россия китай вакцина коронавирус
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