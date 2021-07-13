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Захарова потребовала снять иммунитет с укравшего ж/д знак американского дипломата

  /   Обновлено: 13 июля 2021 10:18
Политика
Захарова потребовала снять иммунитет с укравшего ж/д знак американского дипломата
pixabay.com

Москва, 13 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила решение Вашингтона вернуть в США американского дипломата, который украл железнодорожный знак.

Инцидент произошел 13 июля на железнодорожной станции Осташков в Тверской области. Сотрудник посольства США украл стрелочный указатель. После этого случая диппредставительство отправило дипломата на родину.

Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила, что не согласна с таким решением. По ее мнению, посольство США должно было снять иммунитет с дипломата. Соответствующую ноту МИД РФ уже направил в американское дипведомство.

«Потому что был запрос правоохранительных органов наших. Они имеют право снять этот иммунитет, соответственно, передать его местному суду. Они сделали по-другому, тоже это в дипломатической практике не новость, так регулярно поступают», — сказала Захарова.

Ранее дипломат подробнее рассказывала об этом случае. Мужчина, который снял стрелку на железнодорожном разъезде и положил ее в багажник автомобиля, попал на камеры.

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захарова дипломат указатель ж/д
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