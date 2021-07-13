Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 11:07
11:07
Общество
Движение автомобилей по Крымскому мосту будет ограничено с 20 июля
11:07
Армия
Шойгу подвел итоги Московской конференции по безопасности
11:05
Экономика
Порты Дальнего Востока опережают средний показатель перевалки по России
11:05
Шоу-бизнес
Соседов решил «отомстить» властям Белоруссии за запрет на въезд
11:05
Экономика
Opel презентовал хэтчбек Astra нового поколения
11:02
Армия
Свыше 13 тысяч студентов в 2021 году примут российские военные вузы
11:02
Армия
Шойгу заявил об испытаниях двух перспективных учебных самолетов
11:01
Общество
Эфир: Подведение итогов 30-летней работы комитета по социальной политике Петербурга
11:00
Общество
Российский эпидемиолог развеял популярные мифы о вакцинации против COVID-19
10:58
Армия
Шойгу назвал предстоящий парад ко Дню ВМФ РФ самым масштабным по сравнению с предыдущими
Все новости

Вирусолог Тимаков назвал причины временного медотвода от прививки против COVID-19

  /   Обновлено: 13 июля 2021 10:14
Общество
Вирусолог Тимаков назвал причины временного медотвода от прививки против COVID-19
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 13 июля. Категории людей, которые могут рассчитывать на медотвод от вакцинации против коронавируса, перечислил российский вирусолог Евгений Тимаков.

Речь идет о гражданах, находящихся в группе риска по COVID-19, поделился медик. Также медотвод дают тем, кто пришел в пункт вакцинации в нездоровом состоянии.

Получить временный отказ в процедуре вакцинации могут и те россияне, у кого наблюдаются скачки артериального давления или сахара в крови. По словам Тимакова, при вирусных недомоганиях также можно рассчитывать на медотвод.

Российский «Спутник V» эффективен против новых штаммов коронавирусной инфекции. Как сообщалось ранее, соответствующая статья ученых Центра им. Гамалеи представлена в международном журнале Vaccines.

Вернуться назад

вакцинация коронавирус тимаков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru