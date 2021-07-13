Вирусолог Тимаков назвал причины временного медотвода от прививки против COVID-19

Москва, 13 июля. Категории людей, которые могут рассчитывать на медотвод от вакцинации против коронавируса, перечислил российский вирусолог Евгений Тимаков.

Речь идет о гражданах, находящихся в группе риска по COVID-19, поделился медик. Также медотвод дают тем, кто пришел в пункт вакцинации в нездоровом состоянии.

Получить временный отказ в процедуре вакцинации могут и те россияне, у кого наблюдаются скачки артериального давления или сахара в крови. По словам Тимакова, при вирусных недомоганиях также можно рассчитывать на медотвод.

Российский «Спутник V» эффективен против новых штаммов коронавирусной инфекции. Как сообщалось ранее, соответствующая статья ученых Центра им. Гамалеи представлена в международном журнале Vaccines.