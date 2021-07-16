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Депутаты Ульяновска предоставят свои приемные под кабинеты для вакцинации
Общество
Депутаты Ульяновска предоставят свои приемные под кабинеты для вакцинации
 /  Невские Новости

Ульяновск, 16 июля. В случае ухудшения эпидобстановки депутаты Ульяновской городской думы предоставят свои общественные приемные под организацию дополнительных пунктов вакцинации. С такой инициативой в ходе заседания комитета по вопросам семьи и охраны здоровья выступил член союза педиатров России депутат Дмитрий Малых.

«Допускаю, что может появиться необходимость в увеличении количества центров вакцинации в общественных местах. В случае, если коллеги из Министерства здравоохранения посчитают нужным принять такое решение, готов предоставить свою общественную депутатскую приемную для открытия в ней центра вакцинации против коронавируса. Коллеги по комитету поддержали это предложение и также готовы предоставить свои общественные приемные в случае такой необходимости», — заявил Дмитрий Малых.

Сейчас в Ульяновске действует 10 стационарных и мобильных пунктов вакцинации от Covid-19. На территории региона наблюдается заметный рост числа ежедневно выявляемых случаев заражения опасным вирусом.

Ранее ФАН сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил недовольство темпами вакцинации населения страны. По мнению политика, для формирования коллективного иммунитета прививочная кампания должна проводиться более интенсивно.

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